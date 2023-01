Tartlase protest: Ihaste tänavanimede muutmine on kui süüta kunstnike kampaania korras tühistamine

«See teema kõnetab mind seetõttu, et kogu küsimust on käsitletud pealiskaudselt ühe märksõnaga «hävituspataljon», süüvimata nende inimeste tegevusse sel perioodil. Nende esimene huvi polnud võtta relva kätte, nad olid selleks sunnitud, Eesti oli okupeeritud,» ütles Anne Menert. Ta on Tartu ülikooli teadlane, aga tema teadusvaldkond on kaugel sõja- või kunstiajaloost. Sestap on ta pidanud pikki vestlusi asjatundjatega.

Mäletatavasti saatis Tartu linnavalitsus mullu oktoobris volikogule Ihaste linnaosas asuvate Johani ja Liimandi tänava nime muutmise eelnõu. Põhjendus oli, et tänavad on nimetatud kunstnike järgi, kelle panust Tartu kultuurilukku ei saa alahinnata, kuid kes astusid NKVD hävituspataljoni liikmeks, ja need pataljonid osalesid inimsusvastastes kuritegudes.

Kaarel Liimandi autoportree valmis 1936. aastal. Foto: Kaarel Liimand/ Repro Stanislav Stepaško

Tõsi, mingiks süvauurimuseks Menerti seni tehtu ikkagi ei liigitu, aga senise teadmise põhjal on tema meelest põhjust arvata, et mingit suurt süüd ei ole, kuni selleni välja, et tasuks välja uurida, kas Liimand üldse kuulus hävituspataljoni.