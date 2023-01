Vaatlus ⟩ Tartu maratoni rada nagu Eespere laul

Rajameister Assar Kütt on täna hommikul terviseradade portaali pannud järgneva postituse: «Kuna vahepeal on lund vaid 1 cm jagu juurde tulnud, siis ei ole rajamasinaga kahjuks rajale asja. Rada on väga jäine ja põllud on kohati üsna paljad. Ootame lumelisa (vähemalt 5cm) ja loodetavasti järgmise nädala alguses saab minna rada tegema.»