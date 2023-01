Tartu oli kalendriaasta esimeses mängus võidukas

Sellest hoolimata võitis Tartu esimesed kümme minutit 20:19. Teisel veerandil keerati aga kaitse märksa kõvemini lukku ja ei tehtud enam juurde ühtegi pallikaotust ning see võimaldas saada korralik edu kätte. Poolaja võitis Tartu 44:30.

Tartu peatreener Nikolajs Mazursi sõnul lõhkusid pallikaotused ja vead rütmi, aga võit saadi sellest hoolimata kirja. «Pärast head teist veerandit mängisime rahulikuma tempoga, aga tegime pallikaotuseid ja sattusime vigadega hätta. See lõhkus meie rütmi ja lasime neid pisut järgi. Aga kokkuvõttes on kõige tähtsam, et tabelisse võidupunktid kirja saime,» sõnas Mazurs.