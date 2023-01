Kooli uue õppehoone avamise tõttu muudeti liikluskorraldust

Karlova kooli Salme tänava õppehoonega (Salme 1a) külgneval lõigul on nüüdsest keelatud sõidukeid parkida. Autoga liiklejatel palutakse Eha tänavalt Salme tänava kooli poole vasakpööret mitte teha, et vältida umbtänavasse tekkivaid ummikud. Õpilaste sõidukist välja laskmiseks ja peale võtmiseks on loodud eraldi 35-meetrine ala Eha tänaval.