Üle kümne aasta tühjalt seisnud koolimaja leidis uue omaniku

Krunt on üle kolme hektari suur. Selle keskel troonib pärast sõda endise mõisahoone asemele ehitatud koolimaja, kus töötas enam kui kümme aastat tagasi Kaagvere erikool. «Hoone võtab enda alla 1500 ruutmeetrit, see on piisavalt suur, et omada potentsiaali milleks iganes,» sõnas Lember.