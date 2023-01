Laguneval sillal taltsutab kevadeni juhte lamav politseinik

Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski ütles, et nädalapäevad prooviti künniseta, aga lamav politseinik aitab päriselt kiirust vähendada ja jääb paika vuugiremondini. Ta lisas, et siiski ka nüüd läbib iga kümnes auto selle koha, kus lubatud on 30 kilomeetrit tunnis, tavalisel linnakiirusel ehk viiekümnega. Pole ka saladus, et laial sirgel Sõpruse sillal kipub liiklejate kiirus olema sellestki suurem.