Kati Voomets: Pühade järel haigutab rahakotis auk?

Selgete eesmärkideta on raske tulemustele jõuda. Niisiis pane paika sellised eesmärgid, mis on sulle isiklikult olulised, selged, mõõdetavad ja ajaliselt piiritletud. Näiteks: kogun 1. augustiks 200 eurot, et minna Hiiumaale puhkama, ning panen selleks iga kuu 25 eurot kõrvale.