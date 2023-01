Tartumaal teatati politseile möödunud aastal 563st teadmata kadunud inimesest

«Olgugi et aasta-aastalt on inimeste teadlikkus aina kasvanud ning kadumisi ja eksimisi osatakse varasemast paremini ennetada, saab politsei endiselt iga päev kümmekond kadumisteadet. Suure osa kadumisjuhtumitest taga on kolm tegurit: sassis inimsuhted, vaimse tervise mured ja alkoholi kuritarvitamine,» võttis politseimajor Ottomar Virk kokku.