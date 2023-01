Marek Pihlak: Kampaania moodi elu

Jõulud on väga hea aeg kampaania korras head teha, siis kogutakse raha, riideid, toitu ja muud. Kuid selleks, et saavutada tulemust, on vaja järjepide vust – nii jõu ja vastupidavuse arendamisel, kaalu langetamiseks kui ka heategevuses. Tänapäeval on lihtsasti võimalik panga e-keskkonnas teha püsiannetus, treenimiseks peab siiski iga kord läbima selle kõige raskema vahemaa diivanilt välisukseni, edasi läheb juba kergemalt. Alati on abi ka toetavatest sõpradest ja tuttavatest, kes motiveerivad, kui on tunne, et laiskus võtab võimust.