Elva keskväljaku moonikujulised dekoorlambid streigivad

Arbimäe ringtee dekoratsioonil on pooles ulatuses lühis likvideeritud. Teise poole lühise likvideerimiseks tuleb jõulukuusk korraks maha võtta ning need tööd teostatakse lähipäevil. Jõulukuuse lühiste põhjuseks on tootjapoolne viga ning see parandatakse garantii korras.