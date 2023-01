Üks Tartu hotell ja väike Tartumaa kohvik said keskkonnahoidliku ettevõtte märgise

Hotell Lydia on hetkel Tartus ainuke Green Key märgisega hinnatud hotell. Lydia on nelja tärni superior nõuetele vastav hotell Tartu kesklinnas Toomemäe jalamil, kus on 70 numbrituba ning sauna- ja lõõgastuskompleks. Lisaks on kuulsust ja kiitust teeninud hotelli majas tegutsev tipptasemel restoran Hõlm.

«Kuigi mitmed Tartu ettevõtted on pühendunud keskkonnamõjude vähendamisele ning juurutavad enda tegemistes kestlikku mõtteviisi, on hea tõdeda, et esimene Green Key ökomärgis on ka nüüd ka Tartu ettevõttel,» sõnas Tartu linna turundusjuht Marleen Otsus.

Tartumaal Juula külas asuv Juulamõisa kohapärimuskohvik on pereettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda inimestele õdusat olemist ja tervislikku toitu. Juulamõisast leiab rändaja maitsva kõhutäie ja toreda emotsiooni, aga lisaks pakutakse seal ka teavet piirkonna kohta, võimalust tutvuda rahvakultuuri, pärimuse ja legendidega. Kohvikust leiab ka valiku kohalikest meenetest, sh piirkonna eripära tutvustavaid, tervist toetavaid ja puhtast loodusest pärit tooteid.

«On väga hea meel, et üha rohkem Tartumaa ettevõtjaid tegutseb ja mõtleb keskkonnasäästlikult ning propageerib ja väärtustab kohalikku kultuuripärandit. Juulamõisa pererahvas on ammu oma ehedusega meile silma jäänud ning on igati selle märgise vääriline,» ütles sihtasutuse Tartumaa Turism juhataja Annika Ojasaar. «Püüame omalt poolt aidata kaasa selle mõtteviisi juurutamisele laiemalt ning kindlasti on oodata Green Key märgiste peatset lisandumist Tartumaale,» lisas ta.

Green Key tunnus asutati 1994. aastal Taanis ning tänaseks on see juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Märgisega on liitunud ligi 60 riiki üle maailma. Eestis hakati märgist välja andma 2001. aastal.

Green Key märgis annab külastajale teadmise, et ettevõte on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele, hoolib klientidest ja keskkonnast ning tegutseb sooviga kindlustada puhtam tulevik. Green Key märgis teeb vastutustundlikumate tarbimisvalikute tegemise lihtsamaks.

Green Key märgist saavad taotleda majutusettevõtted, laagriplatsid ja kämpingud, atraktsioonid (nt muuseumid, külastuskeskused, teemapargid), konverentsikeskused ja toitlustusasutused. Green Key taotlemisele aitab kaasa põhjalik koolitussari, mida viiakse läbi igal aastal.