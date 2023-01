Maarja kiriku sünnipäeva järel hakkavad tornikellad senisest sagedamini helisema

Kiriku aastapäeval, 8. jaanuaril lülitatakse sisse päevase aja tunnikellad. Siiani on Maarja kiriku kellad helisenud vähendatud kava alusel, et linnarahval oleks võimalik uute kellade helinaga harjuda. Alates Maarja kiriku 181. aastapäevast annab päevasel ajal vahemikus kell 8-20 Rõõmu kell teada täistunni saabumisest tunni arvu kordi helisedes. Tunni kella lüüakse haamriga ja löökide vahe on 2,5 sekundit. Rõõmu kell on tänu kell ja täistundi helistades annab ta edasi tänu igale Maarja kiriku taastamise toetajale ja sõbrale.