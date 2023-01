Kirjanduse parimat osa aitavad esile tuua auhinnad ja neid leidub palju

Väljapanekus on esindatud 24 erinevat preemiat. Osa neist on rahvusvahelised, nagu Nobeli, Bookeri ja Dublini preemia, mis võimaldavad kandideerida rahvusest sõltumata, osa on kitsalt ühe keeleruumi kirjandusauhinnad, nagu Saksa Büchneri preemia või Rootsi Augustipreemia, ning osa on kitsalt teatud riikide kodanikele jagatavad, nagu Pulitzer, mida saavad vaid Ameerika Ühendriikide kodanikud.