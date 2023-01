PILDID ⟩ Edgar Savisaar sängitatakse neljapäeval Võnnu uuel kalmistul oma pere hauaplatsile

Neljapäeva keskpäeval alustab Tallinnast Tartu poole sõitu auto puusärgiga, milles puhkab oma viimset puhkust poliitik Edgar Savisaar. Kuid teekond ei lõpe ülikoolilinnas, vaid paarkümmend minutit hiljem Võnnus, täpsemalt selle aleviku külje all Imste külas. Just seal asub Võnnu uus kalmistu, kus on Savisaare perekonna hauaplats.