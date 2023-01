Urmas Klaas: ja lähebki lahti

Mul on hea meel, et Eestis on olemas riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise rahastu, mille toel on juba valminud kolm Eesti kultuuriloos üliolulist ehitist: Kumu kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia saal. Nüüdseks on need valmis ja nende kulud ka tasutud ning alanud on järgmiste riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rahastamine.