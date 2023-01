Kõigist erakorralise meditsiini osakonda pöördujatest on praegu ligi kolmandik ülemiste hingamisteede haigustega patsiendid.

Nakatumine ülemiste hingamisteede haigustesse on viimastel nädalatel olnud tõusutrendis, ikka domineerivad A-gripp ja koroona. Raskelt haigestunud, erakorralise meditsiini osakonda (EMO) pöördujaid ja haiglaravi vajavaid patsiente on üha enam, ning kuigi voodikohtadega on järjest keerulisem, siis katastroofi veel ei ole.