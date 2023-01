Ülenurme uuenenud spordihoone avab uksed järgmisel nädalal

Laiendatud spordihoones on mitu erineva suurusega spordisaali ning õppe- ja trenniruumid erinevate väljakutega. Spordihoones on 5557 ruutmeetrit põrandapinda. Hoone keldrikorrusel on staadionit teenindavad ruumid ning 50-meetrise laskealaga lasketiir. Seni oli spordihoones 25-meetrine lasketiir. Samuti on olemas ka jõu- ja spinningusaal.