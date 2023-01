VIDEOLUGU ⟩ Tartu kandi musta kroonika värvikaimad seigad läbi 15 aasta

Elu pahupool on läbi aastate andnud ainest paljudeks videolugudeks, millest suurem osa on vaatajate ette jõudnud esmalt Kanal 2 vahendusel.

Et tänapäeval on info edastamine väga hõlbus, saavad ajakirjanikud sageli juba mõne minutiga vihje isegi selle kohta, kui mõnest väikesest külast on politsei-, kiirabi- või päästeauto vilkurite sähvides läbi sõitnud. Nii on veebis ja televisioonis tavapäraseks saanud värvikad lood meie elu pahupoolest. On olnud ehmatavat, tülgastavat, aga ka üht-teist halenaljakat, millest omakorda on sündinud iselaadne folkloor.