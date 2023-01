PILTUUDIS ⟩ Vanalinna servas võbeleb lehes kask

Igihalja puu puhul oleks selline vaatepilt tavaline, heitlehistel see normaalne pole. Foto: Kristjan Teedema

«Neil peaksid ikka sügisel lehed varisema. Arvatavasti on selle kase normaalne elutsükkel häiritud,» lausus Sibul. Häire põhjus võib olla see, et puud, näiteks selle tüve või juurt, on vigastatud. Mõnikord on seda tehtud suuremahulise lõikamise käigus, millega puu ei pruugi alati kohaneda.

Võimalik on ka, et kask on mingil hetkel vaevelnud veepuuduse käes, oletas metsateadlane. «Puu peaks oma silmaga üle vaatama ja uurima, mis temaga on juhtunud,» lausus ta.

Kindel on see, lehes kasepuu pole kindlasti tugevam või elujõulisem kui mõni tema liigikaaslane. Lehtedest kinnihoidmisega teeb ta oma elu raskemaks juba selle poolest, et kui lumi tema suuremapinnalisi lehti katab, muutuvad oksad väga raskeks ning puu võib selle raskuse all murduda.