Aastaid kohtuteed käinud Kajar Lember kandideerib riigikokku Jõgeva- ja Tartumaa esinumbrina

Teisipäeval, 3. jaanuari õhtul toimunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu- ja Jõgevamaa piirkonna juhatuste koosolekul kinnitati valimisnimekiri eelolevateks riigikogu valimisteks. Sotsiaaldemokraatide Tartu- ja Jõgevamaa esinumbriks sai ettevõtja, endine riigikogu liige ja Tartu abilinnapea Kajar Lember.

«Poliitikasse tagasi pöördumine ei ole selle kogemuse valguses minu valik, vaid kohustus. Oleks patt lasta raisku minna aastatega kogutud kogemusel, isegi pealesurutud kogemusel. Kunagi olin pigem ettevõtliku loomuga regionaalpoliitik. Praeguseks on mul kujunenud ka väga selged vaated riigi õiguspoliitikas muutmist vajava kohta, aga kindlasti ei ole see ainus eesmärk. Praegused kõige olulisemad teemad ehk toimetulek ja julgeolek kuuluvad ka maaelu ja ettevõtluse juurde ning on seetõttu mulle lähedased teemad,» ütles Lember.

Lember rõhutas, et pärast aastaid kestnud kohtuprotsessi on Tartu maakohus langetanud teda õigeks mõistva otsuse ja kuigi prokuratuur on selle edasi kaevanud, on tema hinnangul ebaõiglase süüdistuse sisu ikkagi ümber lükatud.

Muu hulgas avaldab aktiivsesse poliitikasse naasev Lember, et sotsiaaldemokraadid suudavad kasvada mõjukamaks, linna- ja maainimest ühendavaks ning nii töötajast kui ka ettevõtjast lugupidavaks ja hoolivaks erakonnaks.