Kajar Lember ja tema kaitsja Margo Lemetti (vasakul) ei olnud imestunud, kuuldes, et prokuratuur kaebab maakohtu otsuse edasi.

Lõuna ringkonnaprokuratuur teatas, et vaidlustab maakohtu otsuse, millega mõisteti ettevõtja ja endine Tartu abilinnapea Kajar Lember altkäemaksu võtmises ja toimingupiirangu rikkumises õigeks.

Lemberi kaitsja Margo Lemetti sõnas, et mõnes mõttes on hea, et ringkonnakohus asub kaasust arutama.