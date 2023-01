KAS? ⟩ Kas operaatorit vahetanud elektriauto laadijaid saab täna kasutada?

Eleport annab homme pärastlõunal meile laadijad üle. Kui laadijate üleandmine toimub tõrgeteta, siis võiks saada laadida juba sama päeva õhtul või järgmisel päeval. Ametlikult algab laadimisteenuse pakkumine 5. jaanuaril, kuid loodame pakkuda laadimist esimesel võimalusel.

Kuidas käib Poe, Uueturu, Soola ja Turu tänava kiirlaadijate edaspidine kasutamine?

Neid saab kasutada Alexela Laadija äpi ja Alexela RFID laadimiskaardiga.

Mis tüüpi elektrisõidukeid saab punktides laadida?

Nii CCS kui ka CHAdeMO otsikuga sõidukeid. Korraga saab laadijas laadida siiski vaid üks auto.

Vastab Jaanus Tamm, Tartu linnavalitsuse projektijuht.

Miks lõpetas Eleport laadimisteenuse pakkumise?

Leping lõppes ära. Oli uus hange ja uue hanke võitis Alexela.

Eleportil on Tartus veel laadimispunkte, näiteks Lõunakeskuse juures. Kas selle töös ka midagi muutub?

Teenusepakkuja muutub ainult neis neljas asukohas. Laadijaid on linna peal loomulikult veel, neid see ümberlülitus ei puuduta.

Kõnealused kiirlaadijad rajati SmartEnCity projektiga neli aastat tagasi. Kui pikk on nende kasutusiga?

Sõltub kasutuse intensiivsusest, aga oletame, et see võib olla kümmekond aastat. Võimalik, et säilivad ka kauem. Seda ei oska täpselt öelda, kogemus puudub. Teistpidi, kuna tehnoloogia areng hakkab peale suruma, autode akud muutuvad järjest võimsamaks, võivad need laadijad mingil hetkel ajale jalgu jääda.

Kui palju neid konkreetseid laadijaid kasutatakse?

Praegu on 2021. aasta koondarvud, mille põhjal kasutati laadijaid hinnanguliselt 5000 korda ehk 5000 laadimissessiooni aastas. Koroona tegi omad korrektiivid, kasutamine langes korralikult. 2022. aastal oli see arv suurem, ilmselt juba 11 000 – 12 000.

On see viimane suurusjärk ootuspärane?

Kui linnavalitsuse poolt vaadata, siis meie eesmärk ei ole kasvatada laadimissessioonide arvu, vaid võimaldada võimalikult soodsat teenust. See on peamine ootus. Ja et elektriautosid kasutataks. Aga arvud on piisavalt head, laadimisjaamad on suhteliselt hõivatud.

Millist jaama kõige rohkem kasutatakse?