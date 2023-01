Elvas postiljoni rünnanud koerad avasid ise aiavärava

«Eesmärk on selgitada, kas loomapidaja on võimeline oma koeri turvaliselt aias hoidma ning kui mitte, tuleb loomadele leida teine koht, kus nad kellelegi ohtu ei kujuta,» ütles Lõuna prefektuuri operatiivteabetalituse juht Ottomar Virk. «Praeguseks on ilmnenud, et koerad on ka varem hoovist välja pääsenud, kuid neil kordadel pole nad ohtlikuks osutunud ja seetõttu pole neist juhtumitest politseile ka teada antud.»