Riina Solman: Seadus aitab punapropaganda vaimu kandvad nimed ära muuta

Eestis on juba pikemat aega probleemiks see, et kui omavalitsus ei taha sobimatut kohanime ära muuta, siis nii ongi ja riik ei saa sundida midagi tegema. Seetõttu on ikka veel meie avalikus ruumis üksjagu peamiselt punapropaganda vaimu kandvaid kohanimesid, mis on kohatud ning eestlastele ebamugavad ja haiget tegevad. Nüüd oleme aga valitsusega astunud üle olulise lävepaku selle muutmiseks ja riigile vajalike hoobade andmiseks.