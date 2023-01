Kurioosum: liinibuss seisab Peipsiääre vallas mitmendat päeva kraavipervel

«Samas on fotol näha, et sõidukil on ohutuled peal, ühes suunas mööda sõitma vajadusel mahub, sõiduk kahjustatud ei ole ja keegi ilmselt seal viga ka ei saanud. Ehk et sellisel juhul ei olegi tarvis eraldi numbrile 112 juhtunust teatada. Peamine on, et omanik korraldaks esimesel võimalusel sõiduki tagasi teele tõmbamise või sõiduki teisaldamise ja kõrvaldaks liiklustakistuse,» lisas Virk.