Eesti looduse tänavused tipptegijad ja teisedki jääksid ilma mullata jänni

Kõige väiksem on kodumaise looduse tänavustest tipptegijatest roheline hiidkupar. Veebilehe Eesti samblasõbrad ümber koondunud asjahuvilised on andnud teada, et 2023. aasta sambla perekonnanimetusele hiidkupar vastupidiselt on tema narmasjate lehtedega paari millimeetri kõrgused võsud palja silmaga peaaegu nähtamatud.