Tartu maratoni rada elas sula üle, aga Tähtvere rajad?

Tartu maratoni rajameister Assar Kütt ütles, et maratonirada pidas sulale vastu. «Kõva koorik on peal ja suuskadega saab läbida. Mustad kõrgemad nukid on paljad, aga uisustiilis saab läbida,» rääkis ta. Küti sõnul on kõige lumerohkem osa​ Kuutsemäelt Ande poole. Klassikajälje kontuur on tema kinnitusel ka olemas, aga jäine ja kõva. Rajatraktoriga hooldust enne neljapäeva plaanis pole.