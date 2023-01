PILDID ⟩ Eesti kirjandusmuuseumi uus direktor võttis ameti üle

Pidulikul pildil on Piret Voolaid (vasakult), doktor Friedrich Reinhold Kreutzwald ja Merike Kiipus.

Piret Voolaid on töötanud kirjandusmuuseumis 2000. aastast assistendi, teaduri ja vanemteadurina. 2016. aastast on ta olnud ka Eesti-uuringute tippkeskuse tegevjuht. Varasemasse aega jääb töö Eesti keele instituudis. Ta on kaitsnud doktorikraadi Tartu ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule erialal.