FOTOD ⟩ Murdmaasuusatamise Eesti noorte meistrivõistlustel võidutses perekond Kivil

Uueks aastaks on tema suurim soov terve püsida. «Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis on eesmärgiks teha hea tulemus Põhjamaade noorte meistrivõistlustel. Samuti ootab ta märtsis Tallinna lauluväljakul toimuvat COOP FIS murdmaasuusatamise MK-etappi. «Kavatsen 21. märtsil ka meie parimatele kaasa elama minna ja loodan ka ise kunagi nii kaugele jõuda,» ütles Gerda Kivil.

Suusarõõme naudivad nad kogu perega. «Meie lapsed on maast madalast õues kasvanud ja erinevaid asju teinud. Kui talvel suusatame, siis suvel saab joosta, matkata, rullsuusatada ja palli mängida. Kõik see tagab väga mitmekülgse kehalise arengu ning füsioterapeudina ning emana on mu suurim soov, et minu lastest kasvaksid terved ja tugevad inimesed.»