Roostetama jäetud autoga pole linnavalitsusel midagi teha

Kalmistu kõrvale surema toodud 2007. aastast pärit Subaru Legacy viimase tehnoülevaatuse kehtivus sai läbi mullu novembris. Subarul on põnev ajalugu, näiteks on see ikka ja jälle registrist ajutiselt kustutatud. Tänavu jaanuarist on sõidukile käsutamiskeelu peale pannud kohtutäitur Tallinnast, juulis on sama keelu lisanud ka Tartus tegutsev kohtutäitur.