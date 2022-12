Aastavahetusel saluuti ei saa? Siis teeme tulevärgimuusikat

Ehkki ametlikku ilutulestikku kesklinnas ei ole, on linnavalitsus arvestanud, et raeplatsi kanti tullakse üheskoos uut aastat vastu võtma nagu mullu. Seetõttu on osa Vabaduse puiesteed öötundidel liiklusele suletud.

Foto: Kristjan Teedema