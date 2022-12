Hotellidesse jagub pühadeks nii siseturiste kui ka lähinaabreid

Südalinna Lydia hotell on aastavahetuseks peaaegu välja müüdud.

Keerulisest majandusaastast ja haiguste lainest hoolimata läheb Tartu hotellidel aastavahetuse paiku küllaltki hästi. Suuremates hotellides on toad enamasti broneeritud, saadaval on veel vaid mõni üksik tuba. Külastajatest domineerivad eelkõige siseturistid, kuid palju on ka soomlasi ja lätlasi. Vene turiste hotellides peaaegu ei ole.