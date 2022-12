Kasutult seisvatest küünaldest saab rindel tundide jagu sooja

Projekt annab hea võimaluse toetada Ukrainat ka siis, kui rahaliseks annetuseks vahendeid ei jätku. Keerupi sõnul hoiabki teda töös see, et see kõik on hea eesmärgi nimel. «Kui gaasiküttearved väga kõrged olid, siis isegi keerasime kütet maha,» rääkis ta. Samal ajal on Ukrainas palju inimesi, kellel sellist privileegi ei ole ning meie jaoks elementaarsed asjad, nagu toasoe ja kraanist voolav vesi, on kohati luksus. Kaevikuküünaldega loodetaksegi ukrainlastele rasketes oludes veidigi paremaid elutingimusi pakkuda.