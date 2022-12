Andrus Ansip sõjast, rahust, pröökamisest ja väikestest asjadest, mis teevad südame soojaks

Võime ju kurta, et see või too pole hästi tehtud, aga võrdluses oma kunagiste saatusekaaslastega tuleb öelda, et Eesti on olnud kõige edukam, tõdeb endine peaminister ja Tartu linnapea Andrus Ansip. Ning lisab: «Vaatamata sellele, et meil on olnud kogu aeg halvad valitsused, ja vaatamata isegi sellele, et Ansp on olnud peaminister tükk aega.»

Foto: Kristjan Teedema