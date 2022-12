Helilooja Ardo Ran Varrese õnnelike juhuste aasta

Aastal 2022 on tartlasest helilooja Ardo Ran Varres (48) astunud tavatult sageli publiku ette, et vastu võtta aplaus nii kontserdi- kui ka teatrilaval esiettekandes kõlanud teoste eest. Viljaka loometöö kõrval on tal jätkunud aega osa saada ka teiste tartlaste kultuurilistest tegemistest. Intervjuus tuli jutuks ühest ja teisestki.