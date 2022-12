Galerii ⟩ Tartlased ja Tartu sõbrad otsustasid: aasta tegu on linnaujula ajakohastamine

Et ujula oli tarvis valmis ehitada juuni alguseks, tuli suurem jagu tööd ära teha juba talvel ja kevadel. Ehitajal tuli tihti toime tulla heitliku ilmaga. Kriiva selgitas, et palju takistusi lõi Emajõgi, mille veetase püsis kevadel pikalt kõrge ning see takistas ehitustöid. «Veel mõni nädal enne avamistähtaega kartsime, et ei saa seda õigeks ajaks valmis, aga ehitajad olid tublid, ületasid end ja kõik õnnestus 1. juuniks valmis ehitada,» lausus ta.

Maastikuarhitekt Mirko Traks ütles, et linnaujula kujundamine oli paras pähkel ainuüksi seetõttu, et Kino maastikuarhitektidel ei tule just tihti ette võimalust kujundada rannaala. Teiseks tõstis Traks esile, et tegu on Tartus ühe väga olulise paigaga, sest see on üks kolmest enim kasutust leidvast ujumiskohast linnas.