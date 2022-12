Andres Jaeger: Koolist ja koolitraditsioonist

Kõne all on paari aasta jooksul tehtud uuringud eesti ja vene koolide õpilaste seas ja nende tulemused. Oli igati loogiline, et selle suure töö võttis ette just pika pedagoogilise instituudi taustaga Tallinna ülikool. Nüüd siis on lõpuks ära tehtud see suur töö, mis tulnuks teha ammu enne haridusteemade kallale asumist. Alles nüüd saame selgema pildi, millises seisus meie segane hariduselu tegelikult on.