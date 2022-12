Jaak Laineste: Veel üks sõpruslinn – Ukrainasse

Abi andmine on eriti kriitiline, kui selle periood venib aina pikemaks – hakates nende sõbraks, anname kõigepealt moraalse toe, mis ei maksa meile midagi. Näitame, et kusagil läänes on linnake, mida nad senini ehk ei teadnudki, aga selle juhid ja kodanikud mõtlevad just nende peale. Tartu saab korraldada oma sõpruslinnale sihitud korjandusi: generaatoreid, et elada üle elektrita talv, sõidukeid, mida saata rindele toeks, saadame sinna kasvõi tekke ja sooje riideid, kogume toidupakke ja muud vähegi inimväärseks eluks vajalikku.