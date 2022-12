Jüri Laurson: Energiajulgeolek peab olema riigi eesmärk

Et nii oleks, on vaja ainult valitsusel tahtmist, paraku seda ei ole. Saastekvoodi kõrge hind täidab riigi rahakotti, kuid tühjendab tarbija oma ning laastab majandust. Mitmed ettevõtted viivad tootmise teistesse riikidesse, paljusid tootjaid ootab ees pankrot, tootehinnad tõusevad. Aastaid tagasi küsitles Postimees akadeemik Endel Lippmaad põlevkivi põletamise keskkonnakahjulikkuse ja energiakriisi teemal. Sai vastuseks, et need kriisid on enda naiivsusest tekitatud. Ilma oma riigi baaselektrijaamata ei ole meil elektri varustuskindlust, pole e-riiki ega kohta elektriliste liiklusvahendite arengul. Vastutustundetult on valitsused käitunud pärast Eesti iseseisvumist ega ole energiajulgeoleku kindlustamisele pööranud piisavalt tähelepanu.