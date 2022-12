Galerii ⟩ Politsei näitas tehnikat ja Vedur tegi vigureid

Päeva staaresineja oli vaieldamatult politseikoer Vedur, kelle etteasteid saatsid aplaus ja imestushüüded. Vedur on vaieldamatult Eesti osavaim politseikoer. Tal on staaži juba enam kui kuus aastat ning selle aja jooksul on Vedur aidanud üles leida üle kahekümne inimese.