Suurima patsientide tänu said füsioterapeut Carol Maask ja arst Jaak Lehtsaar

Ja usk aitab

«Patsiendi usk raviarsti ja määratud ravisse on suur jõud. Seda jõudu peab tema kasuks ära kasutama,» rääkis ta. «Usk võib lühendada operatsioonijärgset haiglas-taastumise perioodi. Kui patsient teab kas või poole päeva või päeva täpsusega ette, mis temaga tõenäoliselt toimuma hakkab, ja saab ette soovitusi, siis sageli just nii see kulgebki. Siis on patsient valmis, ta usub ja teeb koostööd.»

Doktor Lehtsaar nimetab seda «patsiendi programmeerimiseks» ja elu on talle näidanud, et see meetod töötab.

«Kasutan niisugust eelhäälestamist ära patsiendi kogu kriitilise raviperioodi, kas kemoteraapia- või operatsioonijärgse aja ladusamaks muutmiseks,» selgitas ta. «Kui inimene saab ravi kõrvaltoimete või operatsioonijärgse taastumise eripärad teada juba varem, valmistub ta mentaalselt ette ning tahab ka ise, et see periood just nii kulgeks. Siis on ta ise tugev ka just sel ajal, mil ta on ravist nõrk. Kui hakata patsiendile informatsiooni jagama hiljem, kui ta on juba nõrk, siis tal seda vajalikku usku ja jõudu võibolla ei tekigi.»