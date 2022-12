Klimatoloog Ain Kallis hoiatab: lume kühveldamise edasi lükkamine võib kaasa tuua tõsise seljahäda

Keskkonnaagentuuri peaspetsialist Ain Kallis selgitas, et Eesti inimesed tunnevad erilist huvi ilmaprognooside vastu kaks korda aastas: juunis, mil rahvast huvitab, kas jaanilaupäeval sajab vihma, ja detsembris, et teada, kas jõuluajal sajab lund.

Ain Kallis hoiatab: kui novembris, esimestel sajupäevadel oli lund lausa lust kühveldada, sest kuupmeeter kaalus vaid 70 kilogrammi, siis 19. detsembril, kerge sulaga, kaalus sama kogus lund ligi 200 kilogrammi. «Kevadise sula, tinaraske lumega on lihtne selga ära tõmmata – kuupmeeter valget märga ollust võib kaaluda isegi üle 900 kilogrammi! Parem hoida, kui oiata, nagu teadsid meie esivanemad,» rääkis Kallis.

Mida ütleb ilmastatistika? Ain Kallis selgitas, et Tartu ümbruses on maa jõululaupäeval lumeta olnud 1953-2022 aastail vaid 17 korda. «Seega on valgeid jõule kolmel aastal neljast. Pole ju paha,» tõdes Kallis.