​Elu- ja lavakaaslased Kristiina Ehin ning Silver Sepp valavad laulu ja luuletuste kaudu õnne

Kontserdil on müügil Kristiina Ehini raamatud, sealhulgas tema kümnes luulekogu «Janu on kõikidel kaks». Kogu põhiteemad on hingerahu otsimine ja armastuse hoidmine keset viirusi ja sõjasõnumeid. Tegemist on sisulises ja visuaalses mõttes järjega Ehini 2020. aastal ilmunud üheksandale luulekogule «Janu on kõikidel üks».