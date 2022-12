Niimoodi seisab raamatus «Kirjad pööningult», mille on koostanud oma noorpõlveaegsetest kirjadest emale ja teistelegi kodustele tartlannast kirjandusteadlane Reet Neithal. Need on pärit ajavahemikust 1956–1967 ja annavad muu hulgas ülevaate toonastest oludest, kui elada ja täiskasvanuks kujuneda tuli kitsikuses ja ideologiseeritud õppesüsteemis.