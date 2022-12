Eero Loonurm: Konverentsiturist Eestisse – mida kauemaks, seda parem

Harjumaal peatunud välisturistide hulgas on sügisesed puhkajad, aga ka suuremate rahvusvaheliste konverentside külalised. Ka teistel suvevälistel kuudel on Harjumaa osakaal välisturistide osas sarnane: septembri, märtsi ja aprilli näitajad olid Harjumaal vastavalt 74, 72 ja 75 protsenti. Eesti konverentsibüroo andmed näitavad, et ka enamik rahvusvahelisi konverentse on Tallinnas ning oktoobris korraldati neid pealinnas üle kahekümne.