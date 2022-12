Silver Vahtre pani väikse puust linna metropoli kombel kihama

Silver Vahtre kollaažil «Tantsides Tallinna» (104 x 104 cm, 2020) on ümberehitatud Tartu vaksali ees teiste hulgas katusel Ignar Fjuk (vasakult esiplaanil), Signe Kivi, Jaak Aaviksoo ja Laine Jänes, all paremas nurgas Aadu Must ja Mailis Reps ning ülal putode ja amorettide hulgas Evald Hermaküla (vasakus servas) ja Mati Unt koos kollase kassiga (paremas servas).

Detsember libiseb käest, jõulud juba läbi ning paari päeva pärast on eesti rahvakalendris näärid, saksakeelsetes maades aga Silvester. Sealt on tulnud, et 31. detsembril on nimepäevalised Silvester, Silvar, Silver ja Silvo. Nõnda tundub, et Silver Vahtre raamat «Tartu kollaažid» on ilmunud väga õigel ajal.