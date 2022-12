Tartu võõrustab Poola kossuliiga teise koha meeskonda

Tartu abitreeneri Olari Naritsa hinnangul on Sopoti meeskonnas kvaliteeti ja kogemust. «Sopot on pisut sarnane sats Riia VEFile – teravad välismaalased taga, korvi all suur horvaat ja kogenud Freimanis, ääred viskavad. Igal positsioonil on gabariidid suuremad ja kogenumad kui meil,» sõnas Narits. «See, et nad on Poola liigas teised, näitab korralikku taset. Nad ei otsi kiireid lahendusi, vaid on kogenud ja tasakaalustatud võistkond – ei kiirusta ja otsivad kindlat korvi. Et neile vastu saada, peame suutma mängu kiiremaks ajada, tegema keskmisest parema mängu ja tundma kodusaali tuge.»