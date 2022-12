Erkki Bahovski: Haruldaste raamatute kelmilugu

Nüüd juhtub ülikooli raamatukogus jälle: vargad viisid haruldaste raamatute osakonnast minema väärtuslikke raamatuid. Nagu vaikse hullu puhul, ei tulnud see välja kohe: vargus leidis aset aprillis, kuid kuriteoteade laekus politseisse alles septembris. Hea uudis on see, et üks kahtlustatav on juba kinni peetud.