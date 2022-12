Volikogu liige hoiatab Varnja rahvast hundi eest

Volikogu liige Irina Orlova postitas oma sotsiaalmeediasse hoiatuse, kus kinnitas, et temaga on ühendust võtnud kaks inimest, ning kutsus just lapsevanemaid üles ettevaatusele, kuna koolibussi peavad lapsed ootama metsa vahel pimedas peatuses.

Terve volikogu ees võttis sõna saadik Juulia Šunina. «Irinale helistati, et Varnjas on nähtud hunti. Ma tahaks teada, kes need kaks inimest olid, sest mina olen kohaliku jahimehega rääkinud, kes kinnitas, et seal piirkonnas hunti ei ole,» rääkis Šunina.