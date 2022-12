Jaak Uibu: Ühe haruldase trükise saatusest ning staatusest

Tiitellehel oli sissekanne, et see raamat on antud «linnavolinik härra Julius Nahk’ile Tartu linnavalitsuse nimel» ja seda kinnitavad seitse allkirja. Tookord tundus see asjaolu ühe tundmatu inimese kohta minevikust vähetähtis. Esiplaanil oli raamatu välimus ja sisu – tänava asemel oli Edgar Kant soovitanud kasutada uul kui lühendit uulitsast, raamatus olid alles Meltsiveski tiigid, Rootsi ajast on peatükk «Tartu üldine tagurpidiminek».